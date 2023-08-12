Зампред ГД прыгнул с вышки в бассейн в рамках проекта "Победи свой страх!"

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и объединяет любителей водных видов спорта

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди", председатель попечительского совета Российской федерации прыжков воду Владислав Даванков прыгнул с десятиметровой вышки в столичном бассейне "Чайка" в рамках проекта "Победи свой страх!", передает корреспондент ТАСС.

"Скажу честно, я сам не прыгал никогда с такой высоты, ноги немножко трясутся. Поскольку я обещал нашей сборной не так давно, что спрыгну с 10 м, собираюсь это сделать сегодня под ваши аплодисменты", - сказал парламентарий и отправился на вышку вместе с олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Ильей Захаровым.

Спортсмен совершил прыжок первым и затем под аплодисменты собравшихся прыгнул Даванков.

Проект "Победи свой страх!" направлен на популяризацию здорового образа жизни и объединяет любителей водных видов спорта.