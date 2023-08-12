В Чувашии впервые пройдет форум региональных практик в сфере финансового просвещения

Участниками мероприятия станут представители федеральных, региональных и муниципальных организаций в сфере финансовой грамотности, а также волонтеры финансового просвещения

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Представители порядка 10-15 регионов России примут участие в первом открытом форуме региональных практик в сфере финансового просвещения "Волгафин", который состоится 18-19 августа в Чувашии. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер республики, министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

"Форум "Волгафин" пройдет в Чувашии впервые. У нас соберутся руководители центров финансовой грамотности субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть опыт Чувашии и обменяться различными проектами по финансовой грамотности. <…> Ожидается участие представителей из 10-15 регионов. Думаю, что мероприятие будет полезным и интересным", - отметил Ноздряков.

По информации Минфина Чувашии, участниками форума станут представители федеральных, региональных и муниципальных организаций в сфере финансовой грамотности, а также волонтеры финансового просвещения. "Задача форума - знакомство с успешными региональными практиками в сфере развития финансовой грамотности населения, а также с современными методами работы с волонтерами финансового просвещения", - пояснили в министерстве.

Ноздряков подчеркнул, что чувашские проекты по финансовой грамотности не раз отмечались на федеральном уровне. В частности, в федеральный каталог лучших региональных практик специалистами НИФИ (Научно-исследовательского финансового института Минфина России) включены проекты "Финансовая грамотность в библиотеках", "Вовлечение НКО в систему финансового просвещения региона, формирование команды волонтеров", цикл передач "Финтеллект", деловое ток-шоу для предпринимателей "Как управлять сбережениями в условиях глобальных вызовов".

В 2020 году в Чувашии открылся республиканский центр финансовой грамотности, в 2022 году создана Ассоциация правовой и финансовой грамотности "Перспектива". Эксперты проводят для населения семинары, лекции, мастер-классы, деловые игры по финансовым вопросам.