12 августа, 14:41

В работе Google в России произошел сбой

По данным Downradar, наиболее активно о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сбои в работе Google наблюдаются в России в субботу. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

По состоянию на 17:27 мск было зафиксировано 496 отчетов о сбоях в работе поисковой системы. ТАСС запросил пресс-службу Google.

По данным Downradar, 55% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на общий, 35% - на работу сайта. Еще 5% сообщили о трудностях со входом в систему

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 

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