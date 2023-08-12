Очередь на Крымский мост со стороны Керчи превысила 700 автомобилей

Cо стороны полуострова в очереди находятся более 700 автомобилей, со стороны Кубани - более 560

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Въезд на Крымский мост со стороны полуострова по состоянию на 17:00 мск в субботу после атак ВСУ ожидают свыше 700 автомобилей, со стороны Кубани - более 560. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"По состоянию на 17:00 мск со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи - 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось со ссылкой на Минобороны России, что киевский режим дважды попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, российские средства ПВО их сбили в воздухе. Перед атакой на мост, по данным официального Telegram-канала Крымского моста, по состоянию на 12:00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, а в очереди со стороны Керчи находилось 49 транспортных средств.