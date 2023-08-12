В Чувашии информационный день посвятят кибербезопасности после введения цифрового рубля

Вопросы кибербезопасности включат в программу мероприятия по поручению главы региона Олега Николаева

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Кибербезопасность в связи с введением цифрового рубля станет одной из основных тем единого информационного дня в Чувашии, который пройдет в сентябре. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер республики, министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

"В сентябре одна из основных тем единого информационного дня будет посвящена вопросам финансовой грамотности и кибербезопасности, потому что проблема финансовых мошенничеств является одной из самых актуальных. Кроме того, с введением с 1 августа цифрового рубля возможен всплеск мошенничеств в связи с тем, что многие жители еще не знают особенностей обращения с данной формой финансовых средств, чем могут воспользоваться злоумышленники", - пояснил Ноздряков.

По его словам, вопросы кибербезопасности включат в программу единого информационного дня по поручению главы Чувашии Олега Николаева. "Тему обсудят по всей республике в рамках проекта финансовой грамотности", - добавил министр.

1 августа 2023 года в России начал действовать закон о цифровом рубле, устанавливающий правила его выпуска и оборота. Это третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным деньгам. 15 августа запускается тестирование на реальных операциях, которые можно будет проводить и физическим лицам.

Проведение единых информационных дней возобновили в Чувашии в феврале 2023 года спустя три года после начала пандемии. Для этого сформированы информационные группы, состоящие из представителей органов власти, депутатов, руководителей организаций и других участников. Информационные дни проходят ежемесячно во всех округах республики с обсуждением вопросов федерального и республиканского значения. Кроме того, поднимаются актуальные местные проблемы.