12 августа, 15:03
Попытка госпереворота в Нигере

AFP: президента Нигера посетил врач

Мохамед Базум находится под стражей в своей резиденции после госпереворота

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Врач посетил президента Нигера Мохамеда Базума, который находится под стражей в своей резиденции после госпереворота, сообщило агентство AFP.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

По его данным, врач также принес Базуму еду. Агентство отмечает, что врач посетил также супругу и сына Базума, которые находятся с ним в резиденции.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация