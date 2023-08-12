AFP: президента Нигера посетил врач

Мохамед Базум находится под стражей в своей резиденции после госпереворота

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Врач посетил президента Нигера Мохамеда Базума, который находится под стражей в своей резиденции после госпереворота, сообщило агентство AFP.

По его данным, врач также принес Базуму еду. Агентство отмечает, что врач посетил также супругу и сына Базума, которые находятся с ним в резиденции.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.