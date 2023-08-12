Проживающие в Нигере нигерийцы опасаются за свою жизнь

Они просят вернуть их на родину, сообщила газета Punch

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Нигерийцы, постоянно проживающие в Нигере, где произошел государственный переворот, выражают опасения за свою жизнь и обращаются к нигерийским властям с просьбой помочь им вернуться на родину. Об этом представители нигерийской общины сообщили нигерийской газета Punch.

По их словам, в случае возможного военного вторжения контингента Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) нигерийцы опасаются расправ. "Нигерцы злятся на нигерийцев, поскольку наша страна выступает за войну против их страны, они считают происходящее в Нигере сугубо внутренним делом. Наша жизнь в Нигере становится невыносимой, но мы не можем вернуться домой в Нигерию из-за закрытых границ и просим наше правительство помочь нам до входа войск ECOWAS", - приводит издание слова одного из представителей общины Маины Букара.

Ранее сенегальская газета Le Soleil сообщила о начале эвакуации из Нигера граждан других африканских государств. Более 200 сенегальцев выразили желание покинуть Нигер после заявления главы МИД Сенегала Айсаты Таль Саль о готовности присоединиться к возможной интервенции ECOWAS в Нигер. По данным Ассоциации сенегальцев Нигера, многие из них обратились в посольство с целью уехать на родину. По словам секретаря ассоциации Алассана Диопа, некоторые сенегальцы уже переехали в Бенин и Того, поскольку заявление главы МИД страны о готовности направить солдат в Нигер поставило их в затруднительное положение.

До этого ряд стран, включая Великобританию, Германию, Италию, Францию, Южную Корею и Японию, эвакуировали своих граждан из Нигера. США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей.