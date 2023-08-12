В Волгограде День физкультурника собрал 10 тыс. человек

Праздник открылся массовой зарядкой с фитнес-инструкторами на площадках Центрального парка культуры и отдыха

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. День физкультурника собрал на площадках 38 муниципалитетов Волгоградской области в субботу около 10 тыс. участников и гостей, что более чем на треть больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков.

"У нас в этом году День физкультурника собрал в регионе очень много людей, открыто очень много площадок - 38. В активной фазе праздника участвует порядка 10 тыс. человек, - это спортсмены, тренеры, наши ветераны спорта, профессиональные команды, федерации спортивные, молодежь, дети, родители, дедушки и бабушки. <…> Процентов на 35-40 (по сравнению с 2022 годом, прим. ТАСС) мы увеличим охват аудитории", - сказал он.

В Волгограде праздник, который открылся массовой зарядкой с фитнес-инструкторами на площадках Центрального парка культуры и отдыха, собрал более тысячи человек. Организаторы подготовили для участников и гостей насыщенную программу. Свои навыки и умения демонстрируют участники спортивных коллективов по акробатике, гимнастике, велоспорту, тхэквондо, чирспорту. Лучшие представители спортивной отрасли будут отмечены ведомственными, региональными и федеральными наградами.

На тематических площадках можно посоревноваться в дартсе и армрестлинге, приобщиться к джампинг-фитнесу. На территории парка развернуты выставочные площадки федераций и спортивных организаций, где специалисты презентуют свои виды спорта, для желающих организуют мастер-классы. Болельщиков развлекают творческие коллективы. Легкоатлетические пробеги, спортивные эстафеты, турниры по футболу, воркауту, пляжному волейболу, настольному теннису, шахматам проходят на площадках и стадионах в других муниципалитетах региона.

Волгоградская область продолжает развивать спортивную инфраструктуру, улучшать материально-техническую базу профильных учреждений. С 2014 года в регионе построено и реконструировано порядка 180 спортобъектов.

Главной целью проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" является увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Российской Федерации.