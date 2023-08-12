12 августа, 15:35

На правобережье Днепра единицы получили выплаты после теракта на Каховской ГЭС

На левом берегу Днепра жители получили 169 млн рублей компенсаций от российских властей

ГЕНИЧЕСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Киева после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС пообещали жителям подконтрольных им подтопленных зон на правом берегу Днепра выплаты, однако установили сложный порядок оформления документов, деньги получили единицы, сообщил в субботу ТАСС глава правобережного Снигиревского района Юрий Барбашов.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

На левом берегу Днепра жители получили 169 млн рублей компенсаций от российских властей.

"Там [на подконтрольных Киеву территориях правобережья] были выделены выплаты пострадавшим от наводнения. Цифры внушающие, но получить деньги могут не многие, поскольку требуют документы на жилье, чтобы все было оформлено через реестр", - сказал Барбашов.

Он пояснил, что киевские власти забюрократизировали процесс выплат. "Пострадали от наводнения сотни домов, а выплаты получили буквально пара десятков человек", - уточнил Барбашов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация