На левом берегу Днепра жители получили 169 млн рублей компенсаций от российских властей

ГЕНИЧЕСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Киева после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС пообещали жителям подконтрольных им подтопленных зон на правом берегу Днепра выплаты, однако установили сложный порядок оформления документов, деньги получили единицы, сообщил в субботу ТАСС глава правобережного Снигиревского района Юрий Барбашов.

На левом берегу Днепра жители получили 169 млн рублей компенсаций от российских властей.

"Там [на подконтрольных Киеву территориях правобережья] были выделены выплаты пострадавшим от наводнения. Цифры внушающие, но получить деньги могут не многие, поскольку требуют документы на жилье, чтобы все было оформлено через реестр", - сказал Барбашов.

Он пояснил, что киевские власти забюрократизировали процесс выплат. "Пострадали от наводнения сотни домов, а выплаты получили буквально пара десятков человек", - уточнил Барбашов.