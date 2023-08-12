В Пскове открылся музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"

Хедлайнерами стали группы "Анимация" и "Пилот"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Фестиваль музыки "Русское лето. ZаРоссию" открылся в Пскове. Хедлайнерами стали группы "Анимация" и "Пилот".

"В Пскове вновь открылся музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Днем начали работу интерактивные площадки, прошли выступления музыкантов, поэтов спортсменов, шоу русских богатырей. Концертная программа стартовала с выступления группы "Собор", "Постоянные", "V. V. & Band", хедлайнерами стали группы "Анимация" и "Пилот", - сообщили ТАСС в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Перед стартом концертной программы зрители смогли увидеть выступление поэтессы Марии Ватутиной, поучаствовать в танцевальном мастер-классе участницы шоу "Танцы на ТНТ" Евы Уваровой, а также в массовой зарядке, которую провела кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике Александра Мосолова. Также в рамках фестиваля организованы различные спортивные площадки, детская игровая зона, фудкорт.

Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" проводится уже второй раз, в прошлом году он объединил 19 городов. Теперь маршрут более масштабный, с 12 августа по 8 сентября будет охвачено 26 городов в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Северо-Западном, Приволжском и Центральном округах. После Пскова эстафету фестиваля примет Анадырь - самый восточный город страны.

Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта, Общественной палаты Российской Федерации.