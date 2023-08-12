В Великом Новгороде открылся фестиваль музыкальных древностей "Словиша"

Участниками стали музыканты и этномузыкологи из 20 регионов России и Казахстана

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль музыкальных древностей "Словиша" открылся в Великом Новгороде и собрал музыкантов и этномузыкологов из 20 регионов России, а также Казахстана, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Новгородцев и гостей города ждут на фестивале музыкальных древностей "Словиша", который проходит в Великом Новгороде в седьмой раз и в этом году собрал музыкантов и этномузыкологов из 20 регионов России, а также Казахстана", - пояснили в пресс-службе.

В программе фестиваля запланирована научно-практическая конференция "От "Словиши" до электрогуслей", лекции-презентации исследователей музыкальных инструментов в Центре музыкальных древностей В. И. Поветкина, концертные выступления в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" и уличном театре "Садко", мастер-классы по игре на традиционных музыкальных инструментах и народным танцам, ремесленные ярмарки.

В 2018 фестиваль занял первое место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов" национальной премии в области событийного туризма и был включен в топ-200 национального календаря событий. В 2021 и 2022 годах, вновь пройдя в финал этой премии, фестиваль занял 3 место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел".