В Буче сообщили о переходе храма канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ

Горсовет проголосовал за обращение к президенту и Раде с призывом запретить УПЦ на всей территории Украины

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти города Бучи в Киевской области сообщили о переходе храма Почаевской иконы Богородицы из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщила пресс-служба горсовета Бучи.

"Сегодня, 12 августа, <…> прошло религиозное собрание города, на котором большинством голосов бучан было принято решение о переходе храма Почаевской иконы Богородицы УПЦ в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении на странице горсовета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По информации властей, в голосовании приняли участие 348 человек, за переход храма в ПЦУ проголосовали 337, против - 11.

Кроме того, горсовет Бучи проголосовал за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Верховной раде с призывом запретить УПЦ на всей территории страны, говорится в сообщении пресс-службы.

Как в свою очередь отмечает на своем сайте украинский Союз православных журналистов, собрание прошло не у храма, а на Киевской площади в Буче, участвовать в голосовании мог любой желающий.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.