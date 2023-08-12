В Петербурге при участии школьников разработают пять образовательных программ путешествий

Это станет итогом выездного экспертного десанта всероссийской программы агентства стратегических инициатив "Классная страна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Учащиеся школ и колледжей Санкт-Петербурга, а также педагоги и представители турфирм разработают программы путешествий - планы уроков и образовательные турмаршруты по городу, которые в новом учебном году будут реализованы в 10 пилотных образовательных организациях. Это станет итогом выездного экспертного десанта всероссийской программы агентства стратегических инициатив "Классная страна", который проходит в Петербурге по 13 августа, сообщила ТАСС руководитель программы Анастасия Цыбулевская.

"Санкт-Петербург вошел в состав 22 регионов-участников "Классной страны". Сейчас в городе проходит трехдневный выездной экспертный десант. По его результатам эксперты с командой региона разработают концепции программ путешествий. Это образовательно-туристический продукт, который включает как учебно-методический комплекс, так и концепции образовательных маршрутов по региону", - рассказала Цыбулевская. Эти программы нацелены на то, чтобы расширить кругозор школьников, повысить их мотивацию к обучению, пояснила она.

Цыбулевская отметила, что программы путешествий будут созданы по пяти тематическим трекам, каждый из которых связан со школьными предметами, - это "История и патриотизм", "Культура", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни". При этом школьники участвуют в разработке концепций наравне со взрослыми профессионалами, в числе которых - представители органов власти, образовательных организаций, турбизнеса, объектов показа. Участники не только создадут собственные маршруты, но и придумают тематических героев, слоганы, сценарии для видеороликов.

"Эти программы путешествий будут интегрированы в план работы тех образовательных организаций, которые сейчас являются пилотными. В Петербурге их 10. Со следующего учебного года они будут у себя реализовывать эти программы в рамках внеурочной деятельности для закрепления учебного материала. И уже на следующий год мы планируем, что эта федеральная программа будет масштабироваться и к ней будут подключаться другие образовательные организации", - отметила Цыбулевская.

В ноябре в Москве состоится очная защита программ путешествий всех регионов-участников, в декабре будут награждены лучшие из них. "Эти же образовательно-туристические маршруты будут в дальнейшем включены в проект "Больше, чем путешествие". По ним смогут путешествовать не только дети из Санкт-Петербурга, но и других субъектов РФ. А также они будут включены в реестр школьных маршрутов, который разработан Минпросвещения России", - добавила собеседница агентства.

Санкт-Петербург стал пятнадцатым регионом, который посещает экспертный десант АСИ "Классная страна". Следующими станут Тамбовская область и Тульская область. В общей сложности участники "Классной страны" создадут не менее 100 образовательных программ путешествий.