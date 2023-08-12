В Каргополе открылся первый православно-патриотический фестиваль "Град Благословенный"

Центральными мероприятиями стали Божественная литургия в Христорождественском соборе и освящение Поклонного креста на Воскресенском острове в честь памяти Вениамина

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль "Град Благословенный", посвященный сохранению духовных традиций, открылся в старинном городе Каргополе на юге Архангельской области. Как рассказала ТАСС главный режиссер Каргопольского многофункционального культурного центра Ирина Ромшина, православно-патриотический фестиваль, он посвящен 150-летию со дня рождения священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, уроженца Каргополья.

"Вынашивалась идея, что в Каргополе нужен такой фестиваль, все-таки земля у нас православная, храмы в центре города и по всему району, - сказала Ромшина. - Первый тематический фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, уроженца каргопольской земли. Личность значительная, в 1992 году архиерейский собор Русской православной церкви причислил митрополита к лику святых".

Проект является победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проходит в целях популяризации семейных традиций, сохранения истории, воспитания молодежи, а также знакомства с особенностями национальной кухни.

12 августа одними из центральных мероприятий фестиваля стали праздничная Божественная литургия в древнейшем храме Каргополя - Христорождественском соборе - и установка и освящение Поклонного креста на Воскресенском острове в честь памяти Вениамина.

В воскресенье на Соборной площади пройдет концерт с участием творческих коллективов и исполнителей из Москвы, Архангельска, Няндомы и Каргополя, конкурсы семейных видеосюжетов, рисунков и видеороликов на тему "Любимый город", мастер-классы по обучению колокольному звону на передвижной звоннице, семейные лаборатории по православной кухне и многое другое.

Как отметила собеседница агентства, двумя днями фестиваль не ограничится, далее в рамках проекта будут проходить мастер-классы по колокольным звонам, а также гастрономические мастер-классы "Постные блюда". Будут учить печь морковный пирог, кулебяки с рыбой, печенье на огуречном рассоле и ягодные ватрушки.

О городе Каргополе

Каргополь - исторический город на левом берегу реки Онеги в Архангельской области, основан в 1380 году. В Каргополе проживает около 10 тысяч человек. Он известен многочисленными каменными храмами, среди которых памятники архитектуры федерального значения Христорождественский собор (1552-1562 гг. постройки), колокольня на Соборной площади (1765-1778), Введенская церковь (1802-1810), Церковь Иоанна Предтечи (1740-1751) и другие. Каргополь - родина Александра Баранова, который был первым главным правителем русских поселений в Северной Америке в 1790-1818 гг.