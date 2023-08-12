СМИ: в Нигерии прошла акция протеста с осуждением политики Франции

Как сообщила газета The Nation, манифестанты несли флаги Нигерии и Нигера, а флаг Франции тащили по земле

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Демонстрация против планируемой военной акции Франции в отношении Нигера прошла на севере Нигерии, сообщила нигерийская газета The Nation. О возможности акции заявили главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

"Долой Францию!", "Франция убивает Нигер", - под такими транспарантами шествовали участники акции. "Мы не хотим войны!", "Война против Нигера несправедлива!", "Это заговор западных сил!" - скандировали они. Манифестанты несли флаги Нигерии и Нигера, а флаг Франции тащили по земле.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже заявил, что лидеры Сообщества договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.