Делегация религиозных деятелей Нигерии прибыла в столицу Нигера

Как сообщило агентство AFP, поездка миссии согласована с назначенным мятежниками главой правительства Нигера Али Ламином Зейном

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Делегация религиозных лидеров Нигерии прибыла в столицу Нигера Ниамей с посреднической миссией. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, поездка миссии согласована с назначенным мятежниками главой правительства Нигера Али Ламином Зейном. Кто именно входит в делегацию Нигерии, не сообщается.

Нынешняя посредническая миссия с участием религиозных лидеров из Нигерии не первая. 3 августа в Нигере побывала делегация во главе с бывшим президентом Нигерии генералом Абдусалами Абубакаром. В ее состав входил влиятельный религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III. Однако мятежники отказались принять делегацию для переговоров, и она была вынуждена вернуться в Нигерию.