Директор Лады Дэнс рассказал, что певица не может сама передвигаться и говорить

Артистке провели повторную операцию, отметил Сергей Пудовкин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Попавшая в начале августа в ДТП под Москвой певица Лада Дэнс (настоящая фамилия - Волкова) пока не может самостоятельно передвигаться и разговаривать. В ночь на 12 августа ей провели повторную операцию, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что артистка обязательно запишет видеообращение к поклонникам, но позже, назвав певицу сильным и волевым человеком.

По словам Пудовкина, врачи "дают оптимистичные прогнозы". "Будет сложный реабилитационный процесс. Пока она самостоятельно передвигаться не может", - заключил директор.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно на 52-м километре трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье.