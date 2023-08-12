В Казани атлеты сдвинули "Камазы" массой 100 тонн в День физкультурника

Центральной точкой праздника стали площадки экстрим-парка "Урам"

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Десять казанских атлетов сдвинули с места сцепку из пяти "Камазов" общим весом 100 тонн в День физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана.

"В День физкультурника 10 атлетов сдвинули с места "Камазы" в сцепке общей массой около 100 тонн", - говорится в сообщении. В честь праздника в городе подготовили обширную спортивную программу. Центральной точкой стали площадки экстрим-парка "Урам". Любителей активного образа жизни ждала масса различных мероприятий, среди которых соревнования по уличному баскетболу, турнир по боксу и состязания по парусному спорту.

В церемонии открытия праздника принял участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов. "У нас в Татарстане, в Казани спорт каждый день, но все же сегодня такой спортивный уикенд. Основная площадка в парке "Урам", в крупнейшем в Европе экстрим-парке. <...> Масса площадок, масса людей, различного рода соревнований. Проводим большую серию по триатлону, надо отдать должное, несмотря на достаточно не комфортную для триатлона погоду, собрались больше тысячи человек, причём 70% не из Татарстана. Очень много людей приехало из других городов нашей страны, очень довольны. Мы делаем олимпийскую дистанцию, очень заряжены на праздник люди", - рассказал Леонов журналистам.

Украшением мероприятия стали показательные выступления по дзюдо, фехтованию, тхэквондо, бадминтону, керлингу, каратэ, спортивной борьбе, где жители и гости могли ознакомиться со спортивными учреждениями, узнать подробную информацию о занятиях и записать ребенка в школу.