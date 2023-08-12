Астраханцы передали партию школьных комплектов и книг к 1 сентября для детей из ЛНР

Глава Астрахани Олег Полумордвинов также сообщил, что в селе Новая Астрахань в подшефном Кременском районе ЛНР уже начали восстанавливать школу

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Жители Астраханской области к 1 сентября передали партию школьных комплектов, настольные игры, спортинвентарь, канцелярские принадлежности и около тысячи различных книг детям подшефного Кременского района Луганской Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Астрахани Олег Полумордвинов.

"Хочу поблагодарить неравнодушных астраханцев, которые ежедневно помогают собирать гуманитарную помощь для новых районов, в том числе и к 1 сентября. В этот раз передали партию школьных комплектов - 20 полностью укомплектованных учебными принадлежностями рюкзаков, настольные игры, спортивный инвентарь, канцелярию - для ребят из ЛНР. <...> Мы также внесли свой вклад в пополнение библиотек подшефного района - передали около тысячи различных книг", - написал он.

В селе Новая Астрахань в подшефном Кременском районе ЛНР уже несколько недель работают астраханские мастера, меняя в местной школе разбитые окна, ремонтируя крышу. Уже установили около ста новых окон, уточнил Полумордвинов. Приводится в надлежащий вид и входная группа сельского дома культуры: заменено покрытие кровли, отремонтированы фасад и крыльцо, вставлены окна. На прилегающей территории смонтирована мобильная сцена, о которой просило руководство ДК, ее приобрели за внебюджетные средства.

Астраханская область участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры Кременского района Луганской Народной Республики. 19 августа 2022 года власти региона подписали правительственное соглашение о сотрудничестве с администрацией района ЛНР по всесторонней поддержке муниципалитета.