В Ростове-на-Дону фестиваль уличной культуры впервые собрал около 10 тыс. человек

Частью программы мероприятия стали встречи Ted talk и панельная дискуссия, на которой эксперты и гости обсудили актуальные проблемы индустрии и пути их решения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Ростов-на-Дону впервые принял фестиваль уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика", объединивший около 10 тыс. человек. Участники состязались как в традиционных видах спорта, так и в брейкинге, воркауте, новом виде уличного футбола - панне, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уже проехали около 10 регионов страны, Ростов-на-Дону принимает участие в этом проекте впервые, здесь активная команда. Многие площадки организованы совместно с локальными сообществами и местными лидерами, которые <…> трудятся для развития индустрии, для них это возможность проявить себя. Несмотря на логистические сложности, сюда приехали известные спортсмены из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. В течение дня фестиваль посетили около 10 тыс. человек", - сказал руководитель проекта "Уличная классика", член Общественной палаты РФ Иван Шмонин.

Частью программы фестиваля стали встречи Ted talk и панельная дискуссия, на которой эксперты и гости обсудили актуальные проблемы индустрии и пути их решения. Еще одной составляющей "Уличной классики" стал грантовый конкурс молодежных инициатив от Росмолодежи. Молодым людям была предоставлена возможность защитить проектные заявки и получить до 1,5 млн рублей на их реализацию. Участники конкурса представили инициативы по организации досуга молодежи, работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, развитию уличной культуры и другим направлениям.

В День физкультурника гребной канал "Дон" стал центром притяжения любителей экстрим-спорта и уличной культуры. Для них было развернуто несколько локаций, где каждый мог продемонстрировать свои возможности в девяти дисциплинах, в том числе в паркуре, хип-хопе, скейтбординге, граффити, стритболе. Организаторы предусмотрели и программу для детей. Наряду с этим здесь прошли соревнования по баскетболу, пляжному волейболу, мини-футболу, стрельбе из лука, перетягиванию каната, гребле на лодках класса "Дракон".

Федеральная программа развития уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика" в этом году стартовала в Дербенте, организаторы уже побывали в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тюмени. Программа реализуется при поддержке Союза экстремальных видов спорта Extreme Team), Росмолодежи, Министерства спорта РФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей", Российского движения детей и молодежи "Движение первых", стратегических партнеров проекта "VK музыка" и "VK клипы", программы развития "Другое дело".