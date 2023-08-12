В Орловской области прошел фестиваль живой истории "Загородское гульбище"

Посетители пробовали себя в старинных настольных играх, принимали участие в интерактивных мероприятиях, смотрели показательные выступления фехтовальщиков и загадывали желание на "лапе дракона"

ТАСС, 12 августа. Мастер-классы по изготовлению ловца снов, бои фехтовальщиков, выступление фолк-группы и танцы у костра прошли во время однодневного фестиваля живой истории "Загородское гульбище" в деревне Образцово Орловского муниципального округа. Гости также увидели выставку вооружения, сыграли в древние настольные игры и продегустировали старинную еду, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Сегодня мы провели фестиваль живой истории "Загородское Гульбище" в деревне Образцово. Гости смогли насладиться насыщенной программой, в которую вошли разнообразные мастер-классы, например по изготовлению ловца снов - амулета, который защищает спящего от злых духов и болезней. По преданиям, плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине", - сказали организаторы.

Как отметили в пресс-службе фестиваля, на мероприятие приехали сотни гостей из Орловской области и других регионов. Посетители пробовали себя в старинных настольных играх, принимали участие в интерактивных мероприятиях, смотрели показательные выступления фехтовальщиков, загадывали желание на "лапе дракона". Также зрителям показали, как осуществляется резьба по дереву и тиснение по коже для изготовления браслета. В фестивале также принял участие клуб исторической реконструкции и современного мечевого боя "Кветунь" из Брянска и выступила фолк-группа "Яровест".

Вечером гости фестиваля получили возможность научиться танцевать вокруг костра. "Большой интерес также вызвал и мастер-класс по историческому танцу "норвежский круговой", который проходит вокруг костра. Традиционная музыка, чарующие движения и необычный способ познакомиться друг с другом", - подчеркнули организаторы.

Говоря о гастрономической части фестиваля, в пресс-службе добавили, что гостей угощали "закуской воина" из каши и мяса на японской печи камадо, а также овощами и хлебом. "Гостям очень понравилась наша старинная еда, которую сейчас трудно где-то найти и правильно приготовить. Большой интерес вызвал сбитень - это старинный горячий напиток из меда, пряностей и трав", - резюмировал собеседник агентства.