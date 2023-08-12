Промсвязьбанк планирует создать в Мариуполе мультифункциональный спорткомплекс

Проект предполагает ледовую арену и залы для занятия спортом

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) профинансирует строительство в Мариуполе мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена". Торжественная закладка первого камня состоялась в субботу 12 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"В Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ", - сообщили в пресс-службе после церемонии, в которой приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, председатель правительства региона Евгений Солнцев и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Проект современного комплекса предполагает ледовую арену и залы для занятия спортом.

"Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах", - сказал Фрадков.