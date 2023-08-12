Участники яхтенного перехода из Калининграда в Петербург прибыли в Кронштадт

В пресс-службе Музея Мирового океана сообщили, что поход прошел без происшествий

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Четыре яхты, впервые с 1990-х годов вышедшие в поход из Калининграда в Санкт-Петербург 8 августа, прибыли в Кронштадт, преодолев более 500 морских миль на два дня раньше срока. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Федерации парусного спорта Калининградской области, которая выступает организатором похода "Россия на Балтике" совместно с калининградским Музеем Мирового океана, музеем-заповедником "Петергоф" и Яхт-клубом Санкт-Петербурга.

"Все яхты пришли в Кронштадт. Проходят таможенный контроль", - сообщили в федерации.

По первоначальному плану калининградские яхты должны были преодолеть переход от Калининграда до Кронштадта к 14 августа, но прибыли к месту на два дня раньше благодаря попутному ветру. Поход прошел без происшествий, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Мирового океана (ММО). "После прохождения всех процедур яхты перейдут в Санкт-Петербург, где ошвартуются у Васильевского острова", - рассказали в пресс-службе ММО. В культурной программе экипажей посещение объектов "Петергофа" и ледокола "Красин", который является филиалом Музея Мирового океана", - сказал собеседник агентства.

В Санкт-Петербурге к калининградским яхтам присоединятся гафельный куттер "Лукулл" и гафельная шхуна "Ольга". Шесть судов возьмут курс на Калининград, где 26 августа примут участие в традиционном морском фестивале Музея Мирового океана "Водная ассамблея". В этом году его приурочили к 320-летию Балтийского флота и 305-летию петровских ассамблей. После этого парусные суда из Санкт-Петербурга вернутся домой. Таким образом все участники перехода "Россия на Балтике" преодолеют более 1 тыс. морских миль.

С 1969 года по 1988 год ежегодно проводилась парусная регата "Кубок Балтийского моря", которую считают одним из ярких эпизодов развития парусного спорта на Балтике в Советском Союзе. Маршрут гонки со временем стал проходить через все Балтийское море, в том числе до Балтийска в Калининградской области. Его общая протяженность превышала 1 тыс. миль. Участие в гонках принимали экипажи со всей страны, а тому, кто занимал призовые места в таких состязаниях, присваивали звание мастера спорта СССР по парусным гонкам.

Преемником легендарной советской регаты стала парусная регата "Кубок Балтики", которая проводилась ежегодно с 2007 по 2012 год. Музейный морской поход в рамках сотрудничества между Музеем мирового океана и Петергофом - возрождение традиции парусных походов и регат по Балтике, отметили его организаторы.