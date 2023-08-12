Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ из-за обысков на яхте Dilbar

Бизнесмен считает, что обыски являются нарушением его права на неприкосновенность жилища

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ, поскольку считает, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По его информации, Федеральный конституционный суд подтвердил, что получил иск предпринимателя и в настоящее время обрабатывает его. Усманов расценивает обыски как посягательство на его человеческое достоинство и нарушение гарантированной Основным законом ФРГ неприкосновенности жилища. Кроме того, в иске говорится не только об отсутствии оснований для санкций в отношении Усманова, но и о неконституционности пункта закона о внешней торговле, который бизнесмен якобы нарушил, пишет газета.

Закон предусматривает, что лица, на которые распространяются санкции, должны сами сообщать властям о своих активах. Это противоречит принципу не свидетельствовать против себя, резюмирует издание. Быстрое решение по иску Усманова, как указывает газета, маловероятно. Его шансы невелики, поскольку Федеральный конституционный суд не принимает более 90% всех исков, заключает издание.

Ранее Окружной суд во Франкфурте-на-Майне счел противозаконными ряд обысков, которые провели в прошлом году правоохранительные органы ФРГ по делу Усманова. Суд счел, что франкфуртская прокуратура не предоставила достаточно оснований для подозрения предпринимателя в отмывании денег. Адвокатская контора Gauweiler & Sauter, специализирующаяся на конституционном праве ФРГ и представляющая интересы республики Узбекистан, подтвердила решение инстанции. В ее заявлении, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится о том, что суд во Франкфурте-на-Майне "по праву признал", что утверждение о подозрении гражданина Узбекистана Усманова в предполагаемом "отмывании денег" не имеет под собой оснований и все обыски со стороны прокуратуры Франкфурта-на-Майне в рамках этого дела являются противозаконными.

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам и налоговые инспекторы провели обыски в сентябре прошлого года на нескольких виллах, расположенных у озера Тегернзе, квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена. Тогда они конфисковали документы и предметы искусства.

Санкции в отношении Усманова

Совет ЕС 28 февраля 2022 года включил Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе заморожены. В мае прошлого года в пресс-службе суда подтвердили ТАСС, что Усманов подал иск в Европейский суд 29 апреля, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Истец требует отмены решения Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения. Однако, как сообщала газета Bild, Европейский суд отклонил ходатайство о рассмотрении в ускоренном порядке иска Усманова.