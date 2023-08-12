В трех департаментах Франции объявили предпоследний уровень климатической угрозы

В департаментах Эн, Изер и Рона температура воздуха "может достигать 35 градусов"

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Французские метеорологи объявили оранжевый (предпоследний) уровень климатической угрозы в связи с высокими температурами, которые ожидаются на юго-востоке страны. Об этом сообщается в предупреждении национальной метеорологической службы Meteo France.

По ее данным, в воскресенье в департаментах Эн, Изер и Рона температура "может достигать 35 градусов".

В этой связи метеорологи рекомендуют жителям этих департаментов, по возможности, не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, а также обращать внимание на наиболее чувствительных к погоде людей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.