В Израиле прошла новая волна массовых демонстраций против судебной реформы

Крупнейшая демонстрация была организована в Тель-Авиве, где наиболее сильны оппозиционные настроения

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 августа. /ТАСС/. Противники судебной реформы в Израиле, проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху, устроили в субботу вечером по всей стране новую череду массовых акций протеста. Крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве, где наиболее сильны оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, кричали "Позор!" в адрес Нетаньяху и его министров и требовали отозвать реформу и защитить израильскую демократию. В Тель-Авиве шествие проходило от центральной площади Дизенгоф к комплексу правительственных зданий на востоке города, где состоялся традиционный массовый митинг.

По информации 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала более 100 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны, включая Хайфу, Кфар-Саву и Герцлию. В общей сложности организаторы заявили о проведении в субботу вечером 150 акций по всему Израилю.

Противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 32-ю субботу подряд. Протестная активность не пошла на спад даже несмотря на то, что парламент страны ушел на каникулы до осени, в связи с чем вся законотворческая деятельность приостановлена. Организаторы протестов ранее подчеркивали, что не прекратят свои акции, пока не добьются отмены реформы. Ранее на этой неделе они добрались до одного из поселений на Голанских высотах, где сейчас проводит свой отпуск Нетаньяху, и устроили митинг прямо у гостиницы, где отдыхает премьер. Акция обошлась без инцидентов.

Массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы. Оппозиция сразу же выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в Израиле. Правительство в свою очередь настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента Ицхака Герцога.