12 августа, 18:32

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Михаил Развожаев сообщил, что в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота , в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе все спокойно", - написал губернатор.

Звуки выстрелов слышны в прибрежных районах города на расстоянии нескольких километров от входа в главную бухту Севастополя, передает корреспондент ТАСС.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация