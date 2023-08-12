Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Михаил Развожаев сообщил, что в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота , в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе все спокойно", - написал губернатор.

Звуки выстрелов слышны в прибрежных районах города на расстоянии нескольких километров от входа в главную бухту Севастополя, передает корреспондент ТАСС.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников.