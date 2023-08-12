РПЦ поможет пострадавшим от стихии жителям Приморья

С 9 по 10 августа на юге региона прошли сильные дожди, вызвав подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Синодальный отдел по церковной благотворительности Русской православной церкви (РПЦ) и профильные отделы епархий Приморской митрополии в координации с органами местной власти окажут помощь жителям Приморского края, пострадавшим из-за подтоплений. Об этом сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

"Синодальный отдел по церковной благотворительности Русской православной церкви и профильные отделы епархий Приморской митрополии в координации со спасателями и представителями местных властей окажут пострадавшим жителям необходимую помощь", - написал Легойда.

Также он сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "с большой обеспокоенностью воспринял информацию о подтоплении ряда населенных пунктов в Приморском крае в результате удара стихии", отметив, что "нуждающиеся в социальной помощи и духовной поддержке могут обращаться с запросами по номеру единой горячей линии социальной помощи Русской православной церкви: 8-800-70-70-222".

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГО ЧС региона на утро субботы, в связи с ухудшением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в 14 муниципальных образованиях.