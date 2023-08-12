Белоруссия запустила прямое авиасообщение с Индией

Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец выразил уверенность, что рейсы будут востребованы

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Открытие регулярных рейсов между Белоруссией и Индией активизирует контакты двух стран и позволит развивать новые направления сотрудничества, такие как туризм. Об этом заявил белорусский посол в Нью-Дели Андрей Ржеусский на торжественной церемонии по случаю прибытия в столицу Индии лайнера компании "Белавиа", совершившего первый регулярный рейс из Минска.

"Прямые рейсы между Минском и Нью-Дели, выполняемые авиакомпанией "Белавиа", станут воздушным мостом, соединяющим два дружественных народа. Это еще больше активизирует существующие контакты, а также позволит нам развивать новые направления, такие как туристический обмен и особенно выездной туризм из Индии в Беларусь", - сказал дипломат. Он также обратил внимание на перспективы роста таких направлений как промышленный, медицинский и агротуризм.

Индийский государственный министр иностранных дел Минакши Лекхи заявила в свою очередь, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, Индия и Белоруссия смогли запустить прямой рейс Минск - Нью-Дели. "Уверена, что благодаря этому прямому рейсу бизнес-контакты наших стран укрепятся, получит импульс для развития торговое взаимодействие", - отметила она.

Лекхи также добавила, что Индия "с радостью примет на своих пляжах белорусских туристов, которые пожелают отдохнуть от холодов". "Индийские же граждане смогут улететь этим рейсом, чтобы отдохнуть от жары", - считает госминистр.

Востребованность рейсов

Генеральный директор компании "Белавиа" Игорь Чергинец в беседе с ТАСС выразил уверенность, что рейсы в Индию и из нее будут востребованы. "Наша компания стабильно работает, мы продолжаем летать и развиваться. Я уверен, что рейсы будут заполняться", - сказал он.

Глава "Белавиа" отметил большой интерес со стороны индийцев к прямому авиасообщению с Минском. В частности, появившейся возможностью напрямую прилететь в Белоруссию воспользуются индийские студенты. "В Беларуси на данный момент обучается тысяча индийских студентов. С появлением прямого рейса эту цифру можно будет умножать на два", - спрогнозировал Чергинец.

Кроме того, "Белавиа" рассчитывает на транзит из Минска через Индию по сети маршрутов тех авиакомпаний, которые представлены в Нью-Дели, в Юго-Восточную Азию. То же касается обратного потока из этого региона, добавил Чергинец.

Рост спроса

Представители туриндустрии уже зафиксировали рост спроса на бронирование туров из Белоруссии в Индию. По словам директора туристической компании Funway holidays, принимающей белорусских туристов в Индии, Сергея Хашковского, после объявления о запуске регулярных рейсов Минск - Дели поступило много заявок на индивидуальные и групповые поездки в южноазиатскую республику. "Первый прямой рейс в Южную Азию из Минска откроет потенциал региона для белорусских туристов. Уже сейчас можно предсказать, что туры в Индию будут пользоваться большой популярностью в будущем туристическом сезоне 2023-2024 годов", - считает Хашковский.

Первый прямой рейс из Минска в Нью-Дели вылетел 11 августа и прибыл в индийскую столицу в субботу утром. Полеты по этому маршруту "Белавиа" будет пока осуществлять раз в неделю, а с 20 сентября - два раза в неделю. Перелет занимает около семи часов.