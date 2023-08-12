На Тайване троих сотрудников производителя линз для iPhone обвинили в краже технологий

Подозреваемые допрошены и освобождены под залог

ГОНКОНГ, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Тайваня подозревает в краже технологий троих сотрудников компании Largan Precision, которая производит оптические линзы и другое оборудование для камер на смартфонах iPhone и другой продукции Apple. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, один топ-менеджер и два других сотрудника подозреваются в копировании программного обеспечения компании. По версии следствия, позже они планировали продать программу.

Все трое подозреваемых были допрошены и позже освобождены под залог размером от 200 тыс. до 1 млн новых тайваньских долларов (от $6,2 до $31,7 тыс.). В настоящее время они находятся на свободе, однако им запрещено покидать Тайвань.

Largan Precision подтвердила эту информацию и сообщила о том, что будет сотрудничать со следствием. В то же время компания указала, что инцидент не отразился на ее работе.

Largan Precision была основана в 1987 году. Она производит оптическое оборудование для сканеров, проекторов, фото- и видеокамер, смартфонов и других видов техники и является одним из крупнейших подрядчиков Apple. Капитализация Largan Precision составляет около 282,3 млрд новых тайваньских долларов (около $8,96 млрд).