12 августа, 19:15

Сбои в работе Google не связаны с ограничениями Роскомнадзора

При этом в ведомстве порекомендовали отдавать предпочтение отечественным сервисам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор не занимается ограничением работы зарубежных поисковых систем, в том числе Google. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве, порекомендовав отдавать предпочтение отечественным сервисам.

Ранее сообщалось, что сбои в работе Google наблюдаются в России в субботу.

"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", - сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре порекомендовали всегда пользоваться отечественными сервисами. 

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