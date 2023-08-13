Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября

Позже он может быть еще продлен, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон на курортах Черного моря будет в этом году продолжительным - минимум до 10 октября. Позже он может быть еще продлен, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сейчас в Анапе температура моря составляет плюс 25 градусов, в Сочи - плюс 27 градусов, в Туапсе и Геленджике - плюс 28 градусов.