12 августа, 22:45

Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Позже он может быть еще продлен, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон на курортах Черного моря будет в этом году продолжительным - минимум до 10 октября. Позже он может быть еще продлен, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сейчас в Анапе температура моря составляет плюс 25 градусов, в Сочи - плюс 27 градусов, в Туапсе и Геленджике - плюс 28 градусов. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация