13 августа, 00:04
Пандемия COVID-19

Эксперт заявил о возможном подъеме заболеваемости ковидом в октябре

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев отметил, что циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре. Такое мнение ТАСС высказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

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"Подъем заболеваемости обязательно будет - осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь", - сказал он.

Зверев добавил, что циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период. "Наверное, где-нибудь в октябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией", - пояснил он.

Говоря о новой линии омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("эрис"), специалист добавил, что ее не стоит "особенно бояться". "Эрис", по его словам, мало чем отличается от предыдущих вариантов "омикрона".

По данным Роспотребнадзора, в России с апреля по август выявили 17 случаев заболевания, вызванного вариантом EG.5. Как отметили в ведомстве, в РФ новый вариант пока не получил широкого распространения. При этом риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с распространением "эриса", существуют. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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