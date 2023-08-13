Потребность кадров в сфере строительства в России выросла на 23%

Отрасль больше всего нуждается в инженерах-конструкторах, проектировщиках, в инженерах ПТО и машинистах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество вакансий в сфере строительства за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 23%, больше всего отрасль нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках. Об этом говорится в результатах исследования платформы hh.ru ко Дню строителя (имеется в распоряжении ТАСС).

"Количество вакансий от строительных компаний в январе-июле 2023 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые заработные платы в вакансиях от строительных компаний сегодня варьируются от 60 тыс. до 138 тыс. рублей, год назад диапазон составлял 57-126 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.

Как выяснили специалисты hh.ru, строительная отрасль сейчас больше всего нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках (7,8% вакансий), в инженерах ПТО (6,9%), а также в машинистах (5,7%). Кроме того, часто встречаются вакансии водителей и прорабов (по 5,5%).

"Показательно, что все наиболее востребованные в строительстве специалисты сегодня относятся к дефицитным. Так, на одну вакансию инженера-конструктора приходится 3,7 активных резюме при норме от 4, на вакансию инженера ПТО - 3,1 резюме, машиниста - 1,8. Дефицит квалифицированных кадров - одна из ключевых проблем отрасли", - отмечают эксперты платформы.

По данным hh.ru, лидером среди городов по количеству строительных вакансий стала Москва - на столицу приходится 20% от всех подобных предложений о работе. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (9%), Екатеринбург, Краснодар и Уфа (по 3%).