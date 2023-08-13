В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 24 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и дождями и температура воздуха до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 15 градусов. "Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Местами гроза", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный и южный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.