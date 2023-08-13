13 августа, 04:16

Вице-спикер ГД предложил ввести обязательное страхование капремонта на пять лет

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Как отметил Борис Чернышов, нововведение создаст условия, благодаря которым компаниям-подрядчикам будет невыгодно делать работу некачественно

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил на заключение правительства РФ законопроект об обязанности компаний, делающих капитальный ремонт, покупать страховку своей работы на пять лет. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

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Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ новой нормой, в соответствии с которой оказание или выполнение услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также результат таких работ подлежат обязательному страхованию на срок не менее пяти лет. Порядок замены некачественных конструкций определит правительство РФ.

Также, согласно документу, компания, выполнившая некачественную работу по капремонту, будет обязана устранить недостатки в течение 30 дней с момента предъявления такого требования.

Как отмечает автор проекта, более 20% работ по капитальному ремонту выполняются с нарушениями, а устранение недостатков, допущенных при проведении работ, часто затягивается на срок от шести месяцев до нескольких лет и предваряется судебными разбирательствами.

На сегодняшний день закон предусматривает гарантию на проведенные работы по капитальному ремонту в течение пяти лет. Но, по словам Чернышова, "сейчас почти нереально добиться, чтобы некачественный капремонт переделали по гарантии". "Люди годами живут с протекающими крышами, а компания-подрядчик, фонд капремонта и управляющая компания все это время не спеша со вкусом судятся - решают, кто должен оплатить доработки", - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Новые изменения, продолжил он, создадут "условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать, а также позволят оперативно устранять любые недоработки". 

Теги:
РоссияЧернышов, Борис Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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