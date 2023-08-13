Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

Мэр Москвы отметил, что столица преображается благодаря их стараниям

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с праздником, отметив, что столица преображается именно благодаря их стараниям. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поздравляю вас с праздником - Днем строителя! Этот день - особенный, ведь именно благодаря вашему труду растет и преображается наша гордая столица. Вы - настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее", - написал мэр.

По его словам, эта профессия требует таланта и профессионализма, а не только физической силы. Власти Москвы выражают благодарность строителям за преданность делу, ответственность и самоотверженность, благодаря которым Москва становится все комфортнее и привлекательнее.

"Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен яркими моментами, улыбками и благодарностью от людей, для которых вы создаете прекрасные объекты. С праздником, дорогие строители Москвы! Благодарим вас за вашу нелегкую, но важную работу", - подытожил Собянин, пожелав крепкого здоровья, успехов, интересных проектов и достижений.