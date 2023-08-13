На Ладоге на затонувшем пароходе нашли 10 бутылок молока и серебряную ложку

Их передадут в музей Валаамского монастыря

ТАСС, 13 августа. Участники орловского клуба подводного плавания "Диво" обнаружили на затонувшем в 1940 году в Ладожском озере пароходе XIX века "Валамон Луостари" ("Валаамский монастырь") 10 бутылок с молоком, а также серебряную столовую ложку, их передадут в музей Валаамского монастыря. Экспедиция на судне стартовала 12 августа и продлится 10 дней, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба дайверов.

"12 августа в Никоновской бухте острова Валаам в Ладожском озере мы начали экспедицию по исследованию затонувшего там в 1940 году судна "Валамон Луостари" и уже получили первые интересные находки. Мы погрузились, разделились согласно заданию, увидели трюм, в трюме были каюты - одна полностью закрыта, а у другой дверь немного приоткрыта, туда я и направился. Каюта небольшая, низкая, там стоит стол, но без верха, просто четыре ножки, вижу, что от фонаря отблескивают верхушки бутылок, подплываю поближе, вижу, что бутылки наполовину чем-то заполнены, а всего там 10 бутылок, сразу доложил наверх, две бутылки мы уже подняли, это было молоко 1940 года. Там же мы нашли и серебряную столовую ложку приблизительно XIX-XX веков", - приводит пресс-служба слова участника экспедиции, добавив, что находки планируют передать в музей Валаамского монастыря.

По словам участников погружения, судно "Валамон Луостари", затонувшее в 1940 году, постепенно разрушается из-за долгого нахождения под водой. От него сохранился каркас, который позволяет понять, что это пароход. Длина судна - примерно 15 м.

Как отметили в клубе "Диво", холодная вода Ладожского озера обеспечила хорошую сохранность находок. "Мы погрузились на глубину 8-12 м, прозрачность воды примерно 6-7 м, а температура около 10-12 градусов. Видимость плохая, но за счет того, что вода холодная, сохранность находок великолепная", - приводят в клубе слова одного из участников погружения.

Ранее в клубе "Диво" сообщали, что целью погружения на затонувшее судно является съемка документального 3D-фильма "Пароход времени", который планируется выпустить в ноябре 2023 года. Модель корабля в фильме будет выполнена в максимальном соответствии с реальным прототипом. Это первый в России проект по съемке фильма под водой с использованием технологий 3D. Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Исследуемое дайверами судно была построено в Швеции в 1862 году, а название "Валамон Луостари" оно получило в 1931 году и стало обслуживать маршрут Валаам - Лахденпохья. Во время советско-финской войны 1939-1940 годов пароход мобилизовали в состав транспортного отряда финской военной флотилии, а 22 января 1940 года "Валамон Луостари" в результате атаки советских бомбардировщиков был затоплен в Никоновской бухте на глубине 7-9 метров. Он стал единственной на Ладожском озере боевой потерей флотов с обеих сторон, при этом никто из экипажа не погиб, из корабельного имущества удалось спасти только бортовой журнал. В 2019 году дайверы клуба "Диво" нашли пароход в Никоновской бухте острова Валаам в ходе работ на экспедиционном судне "Одиссей-2".