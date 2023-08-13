Машков посетил военный госпиталь для участников СВО в Севастополе

Актер пообщался с военнослужащими вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Актер Владимир Машков посетил военный госпиталь в Севастополе, в котором лечатся участники специальной военной операции (СВО) и пообщался с военнослужащими. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Вместе с Владимиром Львовичем Машковым накануне навестили наших воинов, которые лечатся в военном госпитале в Севастополе. Ребята из разных городов нашей страны: из Краснодара, Брянска, Белгорода. Есть, конечно, парни из нашей 810-й бригады морской пехоты, есть добровольцы из особого разведывательного батальона имени командующего ВДВ Василия Маргелова Херсонской области", - написал он.

Глава региона отметил, что несмотря на различный характер ранений, у всех пациентов хороший настрой. "Ребята хвалят наш госпиталь, говорят, что чувствуют себя как в санатории. Рассказывают бойцы разное. Больше всего меня поразил рассказ 20-летнего парня. Воин рассказал, с каким остервенением нацисты пытаются уничтожать наших бойцов, не жалея боеприпасов: один раз на него одного сбрасывали шесть гранат одну за одной. И даже после такого у него только сильнее желание вернуться, чтобы выполнить все задачи СВО", - добавил губернатор.

По его словам, во время посещения госпиталя, пациенты фотографировались с актером, снимали видео и отправляли их родным и сослуживцам на передовую.