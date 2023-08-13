Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

Президент России назвал эту сферу одним из локомотивов национальной экономики

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с их профессиональным праздником, отметив, что отрасль по праву считается одним из локомотивов национальной экономики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания. И сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок, грамотным управленческим решениям растут объемы жилищного строительства, успешно воплощаются в жизнь масштабные инфраструктурные проекты в различных регионах страны.

"И конечно, особо отмечу большую, самоотверженную работу строителей, направленную на восстановление Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - заключил президент, пожелав работникам строительной отрасли новых достижений и всего наилучшего.

День строителя был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года Профессиональный праздник отмечается каждый год во второе воскресенье августа.