Строительный комплекс играет ключевую роль в экономике России, отметил премьер-министр страны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что строительный комплекс играет ключевую роль в экономике страны. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Строительный комплекс играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивает деятельность большого количества смежных сфер. Результаты вашей работы ощущаются в масштабах всей страны", - говорится в сообщении.

Мишустин добавил, что благодаря труду и энергии строителей, а также уникальным архитектурным и конструкторским решениям возводятся новые микрорайоны и инфраструктура, благоустраиваются городские пространства, развивается туристическая индустрия. "Ежедневно вы [работники строительной отрасли] создаете лучшее будущее для россиян, делаете жизнь миллионов наших граждан комфортной, благополучной, безопасной", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что несмотря на санкционное давление со стороны Запада, отрасль демонстрирует устойчивый рост, успешно решает важные задачи, поставленные президентом. "Важно не снижать набранные темпы и завершить 2023-й с показателями не ниже прошлого года, увеличивать градостроительный потенциал, укреплять технологическую независимость, наращивать производство стройматериалов, внедрять инновационные разработки и решения", - добавил премьер.

"Ваши профессионализм, трудолюбие, преданность интересам страны и своему делу, умение реализовывать крупные проекты заслуживают искренней благодарности", - заключил Мишустин, пожелав работникам строительной отрасли успехов и удачи во всех начинаниях.

День строителя был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года Профессиональный праздник отмечается каждый год во второе воскресенье августа.