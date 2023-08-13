В Иране заявили, что несовершеннолетних иранок не будут задерживать за отсутствие хиджаба

Спикер Меджлиса страны Мохаммад Багер Галибаф назвал ложью обратные заявления

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники сил правопорядка Ирана не будут задерживать и доставлять в полицейский участок не достигших 18 лет гражданок исламской республики без хиджаба. С таким заявлением выступил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, отвечая на вопрос представителя одного из городских округов провинции Восточный Азербайджан.

"Согласно законопроекту о хиджабе, ни одна девушка младше 18 лет не будет доставлена в полицейский участок, - приводит его слова агентство ISNA. - Заявления о том, что несовершеннолетних будут задерживать и отвозить в полицию [за несоблюдение норм ношения хиджаба] - это полная ложь".

16 июля агентство Tasnim сообщило, что полиция Ирана начала организовывать автомобильные и пешие патрули, которые будут следить за тем, чтобы все женщины неукоснительно соблюдали правила ношения хиджаба.

Согласно иранскому уголовному кодексу, женщинам, не соблюдающим нормы ношения головного платка, грозит, помимо штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Кроме того, к ним могут применяться дополнительные меры административного характера, в частности увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. Еще более серьезное наказание ожидает тех, кто убеждает и поощряет других к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 1 года до 10 лет.