В Харьковской области сообщили об эвакуации с 9 августа 204 человек из Купянского района

Из них 71 ребенок, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 200 человек эвакуировано из Купянского района Харьковской области с момента ее объявления. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенок", - написал он в Telegram-канале.

В пятницу начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин признал, что жители Купянского района в основном отказываются эвакуироваться. Он добавил, что чаще всего от эвакуации отказываются люди старшего возраста, но среди нежелающих покидать дома есть и семьи с детьми.

9 августа Синегубов сообщал о планируемой обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из некоторых населенных пунктов Купянского района. На следующий день в украинских СМИ опубликовали распоряжение начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича об обязательной эвакуации жителей из районов вблизи зоны боевых действий. При этом издание "Харьков тудей" поясняло, что, несмотря на обязательный характер, эвакуация не принудительная. Позже Синегубов заявил, что власти рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы выравнивают линию обороны на купянском направлении и до Купянска им "остались считанные километры". По его словам, объявленная украинскими властями эвакуация связана с тем, что подразделения Вооруженных сил Украины готовятся организовывать оборону в Купянске и ряде других населенных пунктов. При этом ранее он отмечал, что многие жители нередко не хотят эвакуироваться.