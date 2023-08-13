В Киево-Печерской лавре из-за препятствий полиции вынуждены причащать через ограду

Правоохранительные органы не пропускают прихожан в Лаврский храм, сообщили в УПЦ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции не пропускают прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лаврский храм Киево-Печерской лавры, из-за чего священники вынуждены проводить причастие верующих через решетку монастыря.

"Верующие общаются с лаврскими духовниками через монастырскую решетку, поскольку христиан в обитель не пропускает полиция. Прихожане Лаврского храма "Живоносный источник" сегодня святое причастие получали через решетку закрытых врат храма", - говорится в Telegram-канале канонической церкви.