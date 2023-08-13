В ЛНР заявили, что более 17 тыс. жителей установили спутниковое телевидение "Русский мир"

Установка оборудования происходит во всех городах и районах региона, где отсутствует устойчивое эфирное цифровое телевидение, отметили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Комплекты спутникового телевидения "Русский мир" установили более 17 тыс. жителей ЛНР, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"На данный момент уже установлено более 17 тыс. комплектов спутникового телевизионного оборудования "Русский мир", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По словам собеседника агентства, установка оборудования происходит во всех городах и районах ЛНР, где отсутствует устойчивое эфирное цифровое телевидение. В первую очередь комплекты спутникового телевидения устанавливают жителям льготных категорий: ветеранам, инвалидам, детям войны и многодетным семьям.

Проект спутникового телевизионного вещания "Русский мир", с помощью которого жители населенных пунктов ЛНР со сложным рельефом местности, а также население, чьи спутниковые системы не позволяют принимать федеральные и региональные телеканалы, запущен в регионе при поддержке Общероссийского народного фронта. Жители ЛНР бесплатно получают оборудование и установку комплектов спутникового сигнала. Проект "Русский мир" является долгосрочным, рассчитан на несколько лет.