Предстоятель УПЦ провел службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры

Предстоятель совершил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского, сообщили в церкви

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил литургию в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ).

"Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Предстоятель совершил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского", - говорится в Telegram-канале УПЦ. На опубликованных фотографиях видно, что на литургии храм переполнен прихожанами.

Утром в субботу во время службы в храм Агапита Печерского зашел мужчина и дважды ударил камнем по иконе Спасителя, разбив защитное стекло. Верующим удалось остановить злоумышленника. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания очевидцев, нападавший задержан.