Собянин сообщил, что Москва получит около 400 электробусов отечественного производства

Мэр города так же отметил, что более 100 новых машин уже работают на маршрутах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Столица получит еще около 400 электробусов отечественного производства до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"Получим до конца года около 400 электробусов. Все - отечественного производства. Они приходят по крупнейшей закупке на 1,2 тыс. единиц. Больше 100 новых машин уже работают на московских маршрутах", - написал мэр.

По его словам, инновационные российские электробусы поставляют по контрактам жизненного цикла. "Это значит, что с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за их техническую исправность в течение 15 лет", - пояснил Собянин.

Также мэр заверил, что электробусы постоянно обновляются. "Например, современные модели могут пройти без подзарядки уже 80 км, а не 40-50 км, как раньше", - добавил он.

В Москве продолжают запускать также новые экологичные маршруты, сейчас их 90 - на 11 больше с начала года.

"Чтобы увеличить эти цифры, мы построили электробусный парк "Митино". На его базе до конца 2024 года организуем 23 маршрута. Еще один парк возводим в Новокосине ВАО. Планируем открыть его в этом году", - заключил мэр.