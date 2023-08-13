В мобильном приложении "Московский транспорт" появится функция заморозки абонемента на год

В столичном департаменте транспорта также отметили, что владельцам проездного на 90 и 365 дней не нужно покупать отдельный билет на электросуда

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Возможность заморозки годового абонемента появится в мобильном приложении "Московский транспорт". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проездные абонементы на 365 дней можно будет заморозить в приложении "Московский транспорт". Сейчас в приложении доступна функция покупки длинных абонементов", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что владельцам проездного на 90 и 365 дней не нужно покупать отдельный билет на электросуда: стоимость уже входит в абонемент, не нужно стоять в очереди к кассам и терминалам.

"Приложение "Московский транспорт" скачали уже более 5,8 млн раз. С помощью него вы можете пополнить карту "Тройка", оплатить любой из действующих тарифов или подключиться к сервису оплаты проезда по биометрии. Мы планируем также запустить функцию заморозки годовых абонементов, чтобы пользователи не потеряли поездки, если уедут в отпуск", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.