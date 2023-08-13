В Москве в салоне каждого электросудна установили более 30 ламп

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что в каждом судне есть возможность включения холодного и теплого света

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Свыше 30 ламп установят в салоне каждого речного электросудна в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"32 светодиодные лампы мы установили в салоне каждого электросудна, чтобы ваши поездки всегда были комфортными. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что при проектировании судов для нового вида городского транспорта было решено не только установить энергоэффективные светильники, но и сделать адаптивное освещение", - значится в публикации.

Там также отмечается, что в электросудах есть возможность включения холодного и теплого света.

"Электрические суда полностью интегрированы в систему Московского транспорта и отвечают самым высоким стандартам по уровню сервиса и комфорта", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит дептранс.

20 июня была запущена первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Протяженность круглогодичного маршрута составила более 6,5 км. В запуске речного электротранспорта приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра столицы, всего в городе будет действовать 5 маршрутов речных электросудов.