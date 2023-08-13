Мишустин направил соболезнования в связи со смертью Натальи Королевой

По словам премьер-министра, дочь конструктора Сергея Королева была выдающимся хирургом и ученым

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил соболезнования родным и близким хирурга, ученой и педагога Натальи Королевой, дочери конструктора Сергея Королева, в связи с ее смертью. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

Королева умерла 12 августа в возрасте 88 лет.

"Ее уход - это невосполнимая утрата для семьи, для близких и друзей, для коллег. Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, ученым и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком", - говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что Королева посвятила всю свою жизнь благородной миссии - сохранению здоровья людей. Она всегда старалась помочь пациентам и провела множество уникальных операций. Он также добавил, что долгие годы хирург преподавала в Московской медицинской академии имени И. Сеченова, а ее научные труды и изобретения широко применяются в практике, спасают жизни людей.

"Все, кто знал Наталью Сергеевну, ценил ее, уважал за целеустремленность, искренность и доброжелательное отношение. Добрая и светлая память о Наталье Сергеевне Королевой навсегда останется в сердцах родных и близких, коллег, учеников и пациентов", - заключил Мишустин.